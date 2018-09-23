МЧС предупредило Петербуржцев о грозе и ливнях в ночь с воскресенья на понедельник

МЧС предупредило жителей Петербурга и Ленинградской области об ухудшении погодных условий к ночи. Ожидается ливень, гроза и град. Ветер юго-западный и западный, температура воздуха плюс 7-9 градусов по Цельсию. Днем 24 сентября в Санкт-Петербурге плюс 11-13 градусов тепла, западный и северо-западный ветер, скорость от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться.

В МЧС советуют во время града не выходить без острой необходимости на улицу, дома не подходить близко к окнам. Если вы оказались на улице, в ведомстве советуют постараться выбраться в укрытие, либо защитить голову от ударов градин (прикрыть голову руками, сумкой либо одеждой).

Также горожанам не рекомендуется прятаться от непогоды под деревьями, так как крупные куски льда могут надломить ветви, что может привести к травмам.