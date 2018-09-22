В Ленобласти пожарные откопали застрявшего в траншее пса при помощи экскаватора

Пожарные стали откапывать пса лопатами, но через какое-то время стало понятно, что таким образом животное придется доставать очень долго. В этот момент неподалеку проезжал экскаватор: «Мы его остановили, объяснили водителю ситуацию и он согласился помочь. Собаку накрыли пожарной курткой, чтобы на неё не попала земля и начали рыть».

К моменту спасения собаки вокруг собралось множество местных жителей, которые наблюдали за процессом. Среди них оказалась и хозяйка собаки, которая шла на поиски своего питомца.

«Эта женщина искала свою собаку и просто подошла поинтересоваться, что происходит. Ей рассказали, но она не поверила, что это может быть ее пес и ушла искать дальше. А потом вернулась, когда мы уже доставали собаку и узнала ее». Сейчас с псом все хорошо.