В Ленобласти пожарные откопали застрявшего в траншее пса при помощи экскаватора
В Ленобласти пожарные спасли пса, застрявшего в глине. Как сообщает пресс-служба МЧС Ленобласти, 21 сентября спасателям поступило заявление от женщины, которая услышала собачий вой у дороги на Почтовой улице в поселке Вырицы. Пожарные выехали на вызов и увидели пса, лежащего в узкой траншее оставшейся после недавнего ремонта. По признанию спасателей, они не смогли понять, как собака попала туда: «Траншея была очень узкая, а собака довольно крупная. Она лежала очень глубоко, там было не меньше 1,5 м, к тому же застряла в глине».
Пожарные стали откапывать пса лопатами, но через какое-то время стало понятно, что таким образом животное придется доставать очень долго. В этот момент неподалеку проезжал экскаватор: «Мы его остановили, объяснили водителю ситуацию и он согласился помочь. Собаку накрыли пожарной курткой, чтобы на неё не попала земля и начали рыть».
К моменту спасения собаки вокруг собралось множество местных жителей, которые наблюдали за процессом. Среди них оказалась и хозяйка собаки, которая шла на поиски своего питомца.
«Эта женщина искала свою собаку и просто подошла поинтересоваться, что происходит. Ей рассказали, но она не поверила, что это может быть ее пес и ушла искать дальше. А потом вернулась, когда мы уже доставали собаку и узнала ее». Сейчас с псом все хорошо.
По словам очевидцев, яма, оставленная неустановленными рабочими после ремонта, расположена неподалеку от детского сада и упасть в нее могла не собака, а ребенок.
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