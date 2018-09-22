В Петербурге прошел «Всемирный день без автомобиля»

Петербуржцы отметили «Всемирный день без автомобиля» заездом на велосипедах в Приморском и Калининском районах. Велосипедисты проехали от Парка 300-летия в Приморский парк Победы. Второй маршрут пролегал от Арсенальной набережной до Муринского парка.

Для участников подготовили спортивные мероприятия, несколько выставок. На одной из них представили экологичный подвижной состав общественного транспорта. Также весь день работала мобильная лаборатория, которая замеряла загрязнение воздуха.

22 сентября автомобилистам всего мира предлагается отказаться от использования личных транспортных средств. Данная акция проводится в России с 2008 года.