МЧС выпустило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в Петербурге

Управление МЧС по Петербургу выпустило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды.

По данным спасателей, начиная с 9-12 часов в городе ожидается усиление южного, юго-западного ветра силой до 15 метров в секунду. В связи с этим в МЧС рекомендуют обходить на улице рекламные щиты, линии электропередач и другие неустойчивые конструкции, парковаться вдали от деревьев, а дома закрывать окна.



Синоптики прогнозируют, что резкое ухудшение погоды произойдет во второй половине дня. В Петербурге резко похолодает, усилится ветер, вероятны дожди.