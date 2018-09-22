МЧС выпустило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в Петербурге
Управление МЧС по Петербургу выпустило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды.
По данным спасателей, начиная с 9-12 часов в городе ожидается усиление южного, юго-западного ветра силой до 15 метров в секунду. В связи с этим в МЧС рекомендуют обходить на улице рекламные щиты, линии электропередач и другие неустойчивые конструкции, парковаться вдали от деревьев, а дома закрывать окна.
Синоптики прогнозируют, что резкое ухудшение погоды произойдет во второй половине дня. В Петербурге резко похолодает, усилится ветер, вероятны дожди.
Ранее мы писали, что в октябре в городе будет идти постоянное чередование циклонов, которые в первой половине месяца сделают воздух достаточно теплым, однако уже во второй половине месяца возможны заморозки.
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