Главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода нас ждет в октябре

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал предварительный прогноз на октябрь. В частности, он обещает положительные аномалии. По словам Колесова, над Петербургом будет идти постоянное чередование циклонов, которые в первой половине месяца сделают воздух достаточно теплым, однако уже во второй половине октября возможны заморозки. Средняя температура днем составит плюс 1-3 градуса, пишет «Петербургский дневник».

Ранее синоптики сообщили, что петербуржцев также ждет резкое похолодание на выходных. На этой неделе Александр Колесов также рассказал, что 19 сентября побило температурный рекорд. Так тепло не было 68 лет. До этого специалист пообещал приход короткого бабьего лета: температура воздуха 20 сентября составит от +20 до +22 градусов. Несмотря на благоприятную погоду, на этой неделе петербуржцам удалось заснять водяной смерч над Нарвским заливом в Ленобласти, а на прошлой неделе горожане стали свидетелями целой палитры природных катаклизмов, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу.