МЧС Петербурга объявило штормовое предупреждение

МЧС Петербурга предупреждает о шторме 22 сентября. В субботу прогнозируют юго-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. В прибрежных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду, возможно увеличение уровня воды в реках.

Горожанам следует убрать вещи с балкона или со двора дома, закрыть все окна, избавиться от сухих деревьев. Автомобилистам следует заранее присмотреть удобное место парковки для машины. Транспортное средство не должно стоять под деревьями или шаткими конструкциями.

Ранее синоптики сообщили, что петербуржцев также ждет резкое похолодание на выходных.

На этой неделе главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 19 сентября побило температурный рекорд. Так тепло не было 68 лет. До этого специалист пообещал приход короткого бабьего лета: температура воздуха 20 сентября составит от +20 до +22 градусов. Несмотря на благоприятную погоду, на этой неделе петербуржцам удалось заснять водяной смерч над Нарвским заливом в Ленобласти, а на прошлой неделе горожане стали свидетелями целой палитры природных катаклизмов, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу.