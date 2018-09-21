Главная экоугроза Петербурга: полигон «Красный Бор» в 30 км от города скопил 2 млн тонн токсичных отходов

Как «экспериментальный проект» на три года затянулся на полвека

Полигон «Красный Бор» строился с 1967 по 1969 годы как экспериментальный: сначала предполагалось, что он проработает три года, потом срок увеличили до пяти и постепенно он стал постоянным. Для отходов собирались найти другое место, рассматривалось несколько альтернативных территорий, но подобрать ничего не смогли.

Активисты общались с первыми сотрудниками завода и те подтверждают – они были уверены, что это временная мера. Запланированная мощность была небольшой, занимаемая территория расширялась поступательно. Первые котлованы были до 6 метров, сейчас это кажется мелочью – потом их вырывали до 24 метров, а это высота 7-этажного дома.

Специалисты рассчитывали на большие местные залежи кембрийских глин – считалось, что они не пропускают влагу. Через три десятка лет выяснилось, что котлованы не являются герметичными, но и раньше было понятно, что они не помогут: самые агрессивные отходы привозили сюда тоннами.

Как полигон оказался вне закона еще в 1980-х

В 1985 году был создан новый СНиП (строительные нормы и правила – прим. ред), по которому полигоны не могут располагаться выше водозабора, а котлованы нельзя заполнять более двух лет. «Красный Бор» по этим правилам оказался незаконным: находится он выше водозабора Петербурга, а во многие котлованы свозили отходы десятилетиями. С тех пор начались обсуждения ситуации, однако полигон продолжал принимать огромное количество мусора: от почти 70 000 тонн в 1986 до 107 000 тонн в 1990.