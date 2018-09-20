На стену юрфака СПбГУ вернули памятную табличку времен блокады

На фасад здания на 22-й линии В. О., 7 вернули табличку времен блокады, сообщила пресс-служба депутата Алексея Ковалева. Университет сделал новую табличку —она получилась ярче, чем оригинальная.

О том, что время ремонта фасада здания, где располагается здание юридического факультета СПБГУ, пропала памятная табличка времен ВОВ: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», стало известно 13 сентября.

Надпись появилась во время блокады Ленинграда, в 1969 году ее восстановили и дополнили мемориальной доской из мрамора. Во время войны подобные надписи наносили по трафарету на дома на северных и северо-восточных сторонах улиц, так как обстрел города велся с южного (Пулковские высоты) и юго-западного (Стрельна) направлений.

Депутат Ковалев направил обращение ректору СПбГУ Николаю Кропачеву и главе Василеостровского района Юлии Киселевой с требованием в кратчайшие сроки вернуть надпись на здание.