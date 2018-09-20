Участок внешнего кольца КАД у Беляевского моста полностью перекроют до середины ноября

На КАД с 1 октября по 15 ноября будет полностью перекрыт участок внешнего кольца в районе Беляевского моста, сообщается на сайте ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с началом производства работ на мосту через реку Большая Охта (Беляевский мост) по основному ходу КАД (38 км внутреннего кольца, 103 км внешнего кольца) на участке между транспортными развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу КАД», — говорится в сообщении.

На этот участок КАД между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе приходится большая транспортная нагрузка. В периоды ограничения движения там всегда возникают пробки.Отмечается, что в указанный выше период времени будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД.

В ходе работ на Беляевском мосту будет выполнена замена опорных частей с подъемом пролетного строения. Также на переправе усилят узлы опирания пролетного строения на опорную часть.