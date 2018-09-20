МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра начиная с 14-17 часов 20 сентября. При этом будет дуть ветер западных направлений, что может спровоцировать подъем воды в реках и каналах города. Его скорость составит 12-14 метров в секунду

Спасатели рекомендуют в этот период времени избегать деревьев и неустойчивых конструкций, установленных на улицах Петербурга.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 19 сентября побило температурный рекорд. Так тепло не было 68 лет. До этого специалист пообещал приход короткого бабьего лета: температура воздуха 20 сентября составит от +20 до +22 градусов. Несмотря на благоприятную погоду, на этой неделе петербуржцам удалось заснять водяной смерч над Нарвским заливом в Ленобласти, а на прошлой неделе горожане стали свидетелями целой палитры природных катаклизмов, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу.