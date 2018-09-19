Стало известно, когда в Петербурге начнется периодическое протапливание

Котельные и тепловые сети города готовы к отопительному сезону и ждут только распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Ожидается, что распоряжение поступит на следующей неделе. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУП «ТЭК СПб».

Сначала петербургское предприятие начнет подавать тепло в сады, школы, больницы, поликлиники и прочие социальные объекты. Второй год подряд распоряжения о начале периодического протапливания и начале отопительного сезона поступает исходя из актуального прогноза погоды: так, 19 сентября петербургская погода в этом месяце побила второй по счету температурный рекорд - так тепло не было 68 лет. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов также пообещал в ближайшие дни короткое бабье лето.

В 2005 году ГУП «ТЭК СПб» начало периодическое протапливание 18 октября, в 2006-м – 4 октября, в 2008-м – 15 сентября, в 2010-м – 1 октября, в 2015-м – 20 сентября, в 2016-м – 1 октября. В предыдущем отопительном сезоне периодическое протапливание началось с 20 сентября.