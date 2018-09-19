В петербургском метрополитене рассказали, как собирались построить наземное метро в начале XX века
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«Вид городской магистрали с эстакадой и вагонами железной дороги», неизвестный автор, акварель, 1902 г.
В телеграм-канале «Метро. Повседневности» рассказали о том, как в начале XX века в городе хотели построить надземное метро.
Проект так называемого «легкого метро» создал инженер путей сообщения Петр Балинский. Он разработал шесть городских линий общей протяжённостью 172 км, включая две большие кольцевые трассы, сооружение 11 крупных мостов, а также насыпей и эстакад высотой от 5 до 10 м, однако уже в то время городская застройка с трудом позволяла построить эстакады вдоль, пусть и широких проспектов.
«Нет никаких сомнений, что в миллионных городах… сама необходимость заставляет приступить к устройству в них таких путей сообщения, которые бы не зависели от всё увеличивающегося уличного городского движения и которые бы обладали наибольшей провозоспособностью и скоростью, то есть, иначе говоря, необходимо приступать к устройству метрополитенов», - писал тогда Балинский.
В конечном итоге инженер нашел инвестора, но Городской совет отклонил его инициативу.
Ранее в телеграм-канале городской подземки рассказали, для чего на станции метро «Московская» закрытые двери, которые не ведут к вагонам, а также почему машинисты иногда сами объявляют станции, по какой причине женщины не могут работать машинистами и почему в подземке дует ветер.
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