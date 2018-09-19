В петербургском метрополитене рассказали, как собирались построить наземное метро в начале XX века

В телеграм-канале «Метро. Повседневности» рассказали о том, как в начале XX века в городе хотели построить надземное метро.

Проект так называемого «легкого метро» создал инженер путей сообщения Петр Балинский. Он разработал шесть городских линий общей протяжённостью 172 км, включая две большие кольцевые трассы, сооружение 11 крупных мостов, а также насыпей и эстакад высотой от 5 до 10 м, однако уже в то время городская застройка с трудом позволяла построить эстакады вдоль, пусть и широких проспектов.