В спальных районах Петербурга к ноябрю построят новые велодорожки – от проспекта Культуры до Кантемировской улицы на севере и от Белградской улицы до Софийской улицы на юге. об этом пишет «Фонтанка».

Протяженность первой велодорожки — 9,4 километра, второй — 2,6 километра. Работы должны закончить к 1 ноября. Ранее проект «Велосипедизация Санкт-Петербурга» выпустил видеоинструкцию о том, как безопасно ездить на велосипеде по городу. Активисты призывают петербуржцев делиться видео с теми, кто по тем или иным причинам боится ездить на велосипеде по городу, а также приглашают принять участие в акции «На работу на велосипеде», которая пройдет 21 сентября.

Ранее стало известно, что по обеим сторонам набережной Фонтанки, на участке от улицы Гороховой до Старо-Петергофского проспекта, появятся велодорожки протяженностью пять километров.