В петербургском метрополитене объяснили, для чего на «Московской» закрытые двери, которые не ведут к вагонам

В телеграм-канале «Метро. Повседневности» рассказали, зачем нужны закрытые двери на платформах станции «Московская», которые не ведут в вагоны поездов.

Сотрудники подземки объяснили, что это дополнительные двери, которые ведут прямо в тоннель. Их в том числе используют в случае эвакуации. Это так называемые сходни, по которым работники могут подняться на поверхность или, наоборот, спуститься в тоннель.

Подземный зал «Московской» является самым длинным, и из 52 дверей только 48 используются для входа и выхода пассажиров.

Ранее в телеграм-канале «Метро. Повседневности» объяснили, почему машинисты иногда сами объявляют станции, почему женщины не могут работать машинистами и почему в подземке дует ветер. Главные вопросы петербуржцев о работе метро «Собака.ru» собрала в этом материале.