Из-за самопроизвольной разводки Володарского моста возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК по Петербургу возбудил уголовное дело по факту внепланого поднятия части Володарского моста, из-за которой на переправе произошло ДТП, сообщает «Фонтанка».

Дело возбуждено по части 1 статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, вечером 25 августа переправа начала самопроизвольно разводиться. Очевидцы сообщили, что мост поднялся примерно на 30-40 сантиметров. Это спровоцировало массовые аварии. В начале сентября на Володарском мосту во второй раз за последние несколько месяцев провели ремонтные работы - на переправе заменили оборудование.

По предварительным данным, причинами произвольной разводки могло стать то, что на переправу положили слишком тяжелый асфальт, что изменило нагрузку на крыло и пролет сам пришел в движение. Также стало известно, что за некоторое время до инцидента на мосту работал техник. Связаны ли его манипуляции с ЧП, выясняется.