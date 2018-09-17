Для станции метро «Балтийская» построят второй вестибюль

В Петербурге для станции метро «Балтийская» построят второй вестиблюль, сообщает nsp.ru. Он будет выходить на набережную Обводного канала, у площади перед ТЦ «Варшавский Экспресс».

Площадка, выделенная для строительства, находится между гипермаркетом «Лента» и ТЦ. На ее месте находятся два здания, которые, судя по всему, снесут. Проект планировки пока находится на стадии обсуждения.

Проект планировки находится на стадии обсуждения и сроки строительства пока неизвестны. Публичные слушания должны пройти до конца сентября. По планам примерный пассажиропоток «Балтийской-2» составит 87 тысяч человек.