МЧС: На Петербург надвигаются шторм и ливни
Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает о ветре и ливнях, которые обрушатся на город 18 сентября.
Порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Горожан просят держаться подальше от рекламных щитов, неустойчивой кровли и других неустойчивых конструкций. Машину рекомендуется не ставить вблизи деревьев. Кроме того, спасатели призывают убирать вещи с балконов и дворов.
Напомним, вечером в воскресенье, 16 сентября, петербуржцы стали свидетелями сразу нескольких природных явлений, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу. На прошлой неделе штормовой ветер, о котором накануне предупреждали спасатели МЧС, повалил несколько деревьев. Его скорость достигает 20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с, а в петербургских реках поднялся уровень воды.
Помимо этого на прошлой неделе над озером в Ленобласти наблюдали полярное сияние - из-за мощной вспышки на Солнце.
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Фото: @arsnevl
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