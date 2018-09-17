МЧС: На Петербург надвигаются шторм и ливни

Напомним, вечером в воскресенье, 16 сентября, петербуржцы стали свидетелями сразу нескольких природных явлений, включая шторм, ливень с грозой, молнии, смерч и радугу. На прошлой неделе штормовой ветер, о котором накануне предупреждали спасатели МЧС, повалил несколько деревьев. Его скорость достигает 20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с, а в петербургских реках поднялся уровень воды.

Помимо этого на прошлой неделе над озером в Ленобласти наблюдали полярное сияние - из-за мощной вспышки на Солнце.

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Фото: @arsnevl