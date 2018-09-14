Ленин и моряки: стало известно, кому чаще всего ставят памятники в Петербурге

«Яндекс» изучили данные «Народной карты» (с помощью которой любой пользователь может поучаствовать в создании и редактировании карт) и выяснил, кому чаще всего посвящают памятники в Петербурге и Ленобласти. Всего по количеству памятников Петербург занимает пятое место в России.

В целом почти 50% монументов в городе посвящены войне, далее по популярности идут памятники, посвященные государству, на третьем месте - хозяйство и наука.В пятерку также входят памятники культуре и религии и репрессиям.

Большая часть именных монументов связана с Лениным, Петром I, Кировым, Александром Пушкиным и Александром Поповым. Что касается скульптур животных, то в городе чаще всего изображают львов.

Что касается названий памятников, то чаще всего встречаются слова «деревня», «летчик», «моряк», «завод», «военный», «ополчение», «флот», «боец».