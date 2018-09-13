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МЧС предупреждает петербуржцев о ливнях и грозах 14 сентября

14 сентября в Петербурге ожидаются ливни и грозы, предупреждает МЧС. Петербуржец призывают быть осторожнее, постараться не парковать машины вблизи деревьев.

13 сентября в городе пошел ливень с градом. Петербуржцы, которые еще недавно наслаждались летним теплом, выкладывают в сеть фото и видео непогоды. 

Ранее штормовой ветер, о котором накануне предупреждали спасатели МЧС, повалил несколько деревьев. Его скорость достигает 20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с, а в петербургских реках поднялся уровень воды.

Помимо этого над озером в Ленобласти наблюдали полярное сияние - из-за мощной вспышки на Солнце. 


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