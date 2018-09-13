В Петербурге на здании юрфака СПБГУ стерли памятную надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»

Во время ремонта фасада здания на 22-й линии В.О., где располагается здание юридического факультета СПБГУ, пропала памятная табличка времен ВОВ: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на депутата ЗакСа Алексея Ковалева.

Надпись появилась во время блокады Ленинграда, в 1969 году ее восстановили и дополнили мемориальной доской из мрамора. Во время войны подобные надписи наносили по трафарету на дома на северных и северо-восточных сторонах улиц, так как обстрел города велся с южного (Пулковские высоты) и юго-западного (Стрельна) направлений.

Депутат Ковалев уже направил обращение ректору СПбГУ Николаю Кропачеву и главе Василеостровского района Юлии Киселевой с требованием в кратчайшие сроки вернуть надпись на здание.