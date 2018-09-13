Фото дня: напротив Петропавловской крепости построили виселицу

На Кронверкской набережной петербуржцы заметили виселицу, которую построили утром 13 сентября. Оказалось, что пугающая деревянная конструкция напротив Петропавловской крепости - декорации для съемок картины «Союз спасения» о восстании декабристов.

Именно на этом месте (тогда еще земляной вал кронверка Петропавловской крепости) 25 июля 1826 года были казнены пять человек ( Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский), выступивших против царя. Из-за съемок картины ограничат движение транспорта на набережной.

Действие картины «Союз спасения» разворачивается в первой четверти XIX века и расскажет об истории военного заговора и атмосфере внутри общества декабристов. В прокат фильм выйдет в декабре 2019 года.

Фото: «Фонтанка»