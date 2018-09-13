На Новой Голландии проведут фестиваль документального кино Center

Фильмом-открытием станет «Кусама. Бесконечные мечты» об одной из самых известных современных художниц Востока, визионерке Яеи Кусамы. Горожане также смогут увидеть документальный фильм Кирилла Серебренникова «После Лета», историю о кибербуллинге «Жители сети», работу Криса Маркера «Без солнца» и фильм Александра Сокурова «Открытие памятника Достоевскому».

Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами во Временном павильоне справа от сцены. Вход свободный, необходима предварительная регистрация. Первый сеанс состоится сегодня в 20:00. Полное расписание представлено на сайте Новой Голландии.