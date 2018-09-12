12 сентября в центре Петербурга прошел крестный ход, посвященный празднованию дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Крестный ход завершился молебном, с обращениями также выступили губернатор Георгий Полтавченко и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Собравшиеся спели за здравие патриарха Кирилла и церковного руководства Петербурга.

Всего по Невскому проспекту от Казанского собора до площади Александра Невского по предварительным данным прошлись около 5 тысяч человек.

Во время религиозного шествия были перекрыты центральные магистрали города, образовалось несколько больших пробок (на Малоохтинской набережной, Заневском проспекте, а также набережной Фонтанки и Гороховой).