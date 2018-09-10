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В Петербурге запустили сайт о доходных домах с профессиональными фотографиями

Петербуржец Дмитрий Добродеев, занимающийся исследованием города, запустил новый портал  о доходных домах города, сообщает «Бумага»

Главное отличие от подобных сайтов, по словам Добродеева - профессиональные снимки зданий, подробное их описание (история возникновения, изменения права собственности, особенности конструкции и архитектурного стиля, фотографии экстерьера и интерьера, занимательные факты из жизни известных жильцов и домовладельцев) и удобная навигация на смартфонах. 

Создатели проекта также обещают в скором времени добавить новые опции и заполнить портал контентом. Помимо этого к разработке приглашаются фотографы и авторы статей, увлекающиеся архитектурой Петербурга и петербурговедением.


Фото: Дмитрий Добродеев


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