В Петербурге запустили сайт о доходных домах с профессиональными фотографиями

Петербуржец Дмитрий Добродеев, занимающийся исследованием города, запустил новый портал о доходных домах города, сообщает «Бумага».

Главное отличие от подобных сайтов, по словам Добродеева - профессиональные снимки зданий, подробное их описание (история возникновения, изменения права собственности, особенности конструкции и архитектурного стиля, фотографии экстерьера и интерьера, занимательные факты из жизни известных жильцов и домовладельцев) и удобная навигация на смартфонах.