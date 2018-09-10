В Петербурге запустили единственный в России прогулочный катамаран для людей с инвалидностью

В Петербурге запустили катамаран «Грифон», оснащенный для комфортабельной перевозки пассажиров на инвалидных колясках, сообщает «78». Теперь они смогут без труда добраться до Петергофа за 40 минут. Судно не имеет аналогов в России.

Катамаран может направляться по большинству туристических маршрутов и спокойно проходить под пролетами мостов благодаря специально спроектированной посадке. «Грифону», в отличие от «Метеоров», не нужны специальные причалы для высадки туристов. Катамаран способен швартоваться у практически любой пристани. Всего он вмещает 150 пассажиров. Его длина — 25,7 метра, ширина — 9,03 метра. Дальность плавания судна составляет 1 тысячу километров.

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