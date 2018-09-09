Петербуржцы смогут бесплатно посетить Государственный музей истории религии

Петербуржцы и гости города смогут бесплатно попасть в Государственный музей истории религии в рамках специальной акции. Весь сентябрь по понедельникам вход в учреждение свободный.

10, 17 и 24 сентября посетители могут посмотреть на постоянные и временные выставки музея. Отмечается, что экскурсионное обслуживание в в бесплатное посещение не входит.

Акцию объявили в честь начала учебного года. Ее действие распространяется на все категории посетителей.

Сейчас в музее действуют временные выставки «На перекрестке традиций. Сакральное искусство Беларуси XVII–XX в. Гродненский государственный музей истории религии (Беларусь)», «Южная Индия и Цейлон глазами художника. В.А. Ватагин», «Реликвии аула Чох», «Покровитель Александро-Невской лавры», «Дары Ватикана. Новые поступления» и другие.