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Фоторепортаж: как прошла акция памяти жертв блокады в Петербурге

8 сентября — в день начала блокады Ленинграда — в Петербурге прошла акция «День памяти». Все желающие зачитают имена тех, кто погиб в тех страшных событиях, в Русском музее, Эрмитаже, ЦВЗ «Манеж», школах, библиотеках, университетах.

 

 

Ранее Лев Лурье, Олег Басилашвили, Павел Пригара, Борис Аверин и другие петербуржцы рассказали нам, почему в этой акции должен был принять участие каждый.

Фото: Михаил Песиков
 

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