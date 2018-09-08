Фоторепортаж: как прошла акция памяти жертв блокады в Петербурге
8 сентября — в день начала блокады Ленинграда — в Петербурге прошла акция «День памяти». Все желающие зачитают имена тех, кто погиб в тех страшных событиях, в Русском музее, Эрмитаже, ЦВЗ «Манеж», школах, библиотеках, университетах.
Ранее Лев Лурье, Олег Басилашвили, Павел Пригара, Борис Аверин и другие петербуржцы рассказали нам, почему в этой акции должен был принять участие каждый.
Фото: Михаил Песиков
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