Фоторепортаж: как прошла акция памяти жертв блокады в Петербурге

8 сентября — в день начала блокады Ленинграда — в Петербурге прошла акция «День памяти». Все желающие зачитают имена тех, кто погиб в тех страшных событиях, в Русском музее, Эрмитаже, ЦВЗ «Манеж», школах, библиотеках, университетах.