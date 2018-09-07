На юге Петербурга появятся новые веломаршруты

На юге Петербурга построят новые веломаршруты. «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» объявил конкурс, сообщает «Карповка».

Велодорожки общей протяженностью 10 км появятся на улице Типанова (от проспекта Юрия Гагарина — проспекта Славы) до Софийской улицы и от Бухарестской улицы до центра.

В конце августа «Городской центр управления парковками» заключил контракт на строительство велодорожек в Петроградском и Приморском районах Петербурга. Так, новые маршруты для тех, кто предпочитает ездить на велосипеде, появятся на набережной реки Карповки от проспекта Медиков до Чкаловского проспекта.

Ранее стало известно, что новые велодорожки длиной 3,3 и 2 километра также построят на Большом проспекте В. О. набережной Адмиралтейского канала.