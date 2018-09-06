Фоторепортаж: в Ленобласти начался сезон белых грибов
В Ленобласти в самом разгаре сезон белых грибов. Петербуржцы массово уезжают в лес, чтобы собрать вкуснешие белые грибы, лисички, моховики, подгруздки, подосиновики, подберезовики, сыроежки и маслята. Счастливые горожане делятся снимками с грибной охоты в Instagram. Фотографиями в том числе поделилась внучка Алисы Фрейндлих - Анна Тарасова. Только полюбуйтесь народной артисткой СССР, держащей корзину полную грибов.
Фото: @annatarasova, @walerchikww, @maniashkacherepanova, @golubeva_nat, @opuspalmare, @galinaplatosha, @sergey82sergey, @ekdiu15, @vjazanaya_fishka, @olgapetrovna86, @ironictraveler, @ironictraveler, @kuzmich_100, @olgapetrovna86
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