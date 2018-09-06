Фоторепортаж: в Ленобласти начался сезон белых грибов

В Ленобласти в самом разгаре сезон белых грибов. Петербуржцы массово уезжают в лес, чтобы собрать вкуснешие белые грибы, лисички, моховики, подгруздки, подосиновики, подберезовики, сыроежки и маслята. Счастливые горожане делятся снимками с грибной охоты в Instagram. Фотографиями в том числе поделилась внучка Алисы Фрейндлих - Анна Тарасова. Только полюбуйтесь народной артисткой СССР, держащей корзину полную грибов.