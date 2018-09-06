Самолеты не могут приземлиться в аэропорту Пулково из-за погоды

Самолеты, летевшие в Петербург, испытывают трудности с посадкой в аэропорту Пулково из-за неблагоприятных погодных условий. Утром город накрыл туман. Самолеты наматывали круги над городом в ожидании благоприятных условий.

Так, по данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, дольше всех посадки ждали пассажиры рейса авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга. Самолет находился в небе более четырех часов.

«Фонтанка» пишет, что днем 6 сентября самолет авиакомпании S7, который должен был вылететь в Петербург из Москвы уже 13 часов не может подняться в воздух. По словам читателя издания, представители авиаперевозчика не предоставляют никакой информации. Ночь пассажиры провели в гостинице, рейс откладывают каждый час.