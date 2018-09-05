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Уикенд в Петербурге с 6 по 9 сентября

Рембрандты и Вермеер в Эрмитаже, фильм Авдотьи Смирновой о Льве Толстом в прокате, а также дебют Константина Богомолова в БДТ – как весело и с пользой провести эти выходные.

Пт 7 сентября Сб 8 сентября Вс 9 сентября

 

5-13 сентября-января

Эрмитаж

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

В Эрмитаже покажут сенсационную Лейденскую коллекцию – самое большое в мире частное собрание голландцев «золотого века»: Вермеера, Рембрандта и Фабрициуса. Подробнее о ее владельцах и самой выставке читайте в нашем гиде.

6-9 сентября

Новая Голландия

Фестиваль «Ревизия»

В четверг на Новой Голландии впервые пройдет книжный фестиваль «Ревизия». Помимо ярмарки, где редкие тома независимых издательств будут продаваться по сниженным ценам, у мероприятия обширная культурная программа. Ее главное событие – мировая премьера фильма «Go.Go.Go» Александра Сокурова. Подробнее о фестивале можно узнать здесь.

с 6 сентября

Фильм «История одного назначения»

Семейная сага Авдотьи Смирновой (в ней играет ее папа Андрей Смирнов, брат Алексей Смирнов, а в числе продюсеров — муж Анатолий Чубайс) о счастливом браке Льва Толстого (Евгений Харитонов) с Софьей Андреевной (Ирина Горбачева). Картина основана на реальных событиях из жизни писателя: ярый противник смертной казни пытался спасти от расстрела юродивого солдата Шабунина.

с 6 сентября

«После Лета»

Документальное послесловие к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Сыгравший в картине Скептика актер Александр Кузнецов общается со свидетелями эпохи перемен, лично знавшими Цоя и Науменко.

с 6 сентября

Фильм «Великий уравнитель 2» / The Equalizer 2

В сиквеле боевика про экс-агента спецслужб с обостренным чувством справедливости вновь главная роль у Дензела Вашингтона. На этот раз его герой расследует, кто и почему убил его подругу Сьюзен.

с 6 сентября

«Клуб "Школа"» / Public Schooled

Комедия-фаворит кинофестиваля Торонто прошлого года добралась до российских экранов. В центре сюжета – история взросления талантливого вундеркинда Лиама, который ради понравившейся ему девушки идет в обычную школу.

с 6 сентября

Фильм «Темные отражения» / The Darkest Minds

Янг-эдалт лента о мире недалекого будущего, где почти все дети умерли, а редкие выжившие стали супергероями. В главных ролях – Амандла Стендберг из «Голодных игр» и британец Харрис Дикинсон («Траст»).

с 6 сентября

Фильм «Кин» / Kin

Создатель «Очень странных дел» Шон Леви спродюсировал фантастический боевик о подростке (Майлс Труитт), который находит опасное инопланетное оружие. Актерский состав тоже многообещающий – от Зои Кравиц до Джеймса Франко.

6-30 сентября

Музей городской скульптуры

Выставка «Любовь Холина. Строгая Пластика»

В Музее городской скульптуры в четверг открывается экспозиция автора памятника Достоевскому у Владимирского собора Любови Холиной. На выставке покажут ее графику, мелкую пластику, а также проекты.

6 сентября

20:00

«Ленинград Центр»

Современный балет Парижской оперы

В «Ленинград Центре» 6 сентября на киноэкране покажут проект, который стал в прошлом сезоне сенсацией Оперы Гарнье. Участники вечера – хореографы Джеймс Тьерре, Хофеш Шехтер, Иван Перес и Кристал Пайт. Звезды мирового современного танца создали свои балеты специального для этой сцены.

 

7-14 сентября-октября

KGallery

Выставка «На своем месте»

В пятницу в KGallery открывается выставка Анатолия Белкина, приуроченный к его юбилею. «На своем месте» – это увлекательная графическая история из жизни незнакомок: серия состоит из 47 постановочных фотографий и 26 рисунков.

7-8 сентября

19:30

Михайловский театр

Балет «Спартак»

Балет Арама Хачатуряна в хореографии и постановке Георгия Ковтуна возвращается на сцену Михайловского театра спустя 10 лет. Заглавная партия в мощном шоу, в котором гладиаторские бои, эпикурейские пиршества и пышные шествия сменяют друг друга с быстротой кинокадров, у Ивана Васильева.

7-9 сентября

«Каро» в «Охта-молле»

Кинофестиваль «StreetDoc»

С 7 по 9 сентября в Петербурге пройдет фестиваль документального некоммерческого кино о граффити и стрит-арте. Тематика картин разнообразная: от того, как добиться успеха девушкам-райтерам до ликбезов по бразильским пишадорес.

7 сентября

19:30

отель «Индиго»

Лекция Людмилы Петрановской о «родительском неврозе»

В рамках лектория «Прямая речь» известная психолог Людмила Петрановская расскажет про «родительский невроз» – как избежать гиперопеки, воспитывая детей.

7 сентября

19:30

«Англетер»

Фильм «Бедные люди. Кабаковы»

В «Англетере» в пятницу, 7сентября, покажут документальный фильм журналиста Антона Желнова «Бедные люди. Кабаковы». Портрет Ильи и Эмилии Кабаковых создан через их героев – маленьких людей.

7 сентября

20:00

«Зал ожидания»

Концерт Everlast

Бывший участник культовых хип-хоп коллективов House Of Pain и La Coka Nostra, а также обладатель «Грэмми» Everlast приедет в Петербург с презентацией нового альбома «Whitey Ford's House of Pain».

7-9 сентября

«Порт Севкабель»

Выставка ретро-автор Original Meet 2018

С 7 по 9 сентября на территории пространства «Порт Севкабель» вновь пройдет ежегодная интерактивная выставка Original Meet, посвященная кастомным автомобилям, мотоциклам, а также моде и культуре 1970-х.

 

8 сентября

Акция «Комитет 8 сентября»

Петербургский историк, публицист, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и идеолог фестиваля «День Д» Лев Лурье запустил общегородскую акцию памяти о блокаде. Он предлагает вслух зачитать имена тех, кто погиб в Ленинграде в 1941-1944 годах. Подробнее о том, как принять участие в акции можно узнать на специальном сайте.

8 сентября

15:00

Юсуповский сад

Фестиваль «Части света»

Этнический фестиваль Бориса Гребенщикова обещает расширенную (международную!) версию «Аквариума», электро-афро-фанк группу Ibibio Sound Machine и переосмысливший традиционные йеменские песнопения бэнд Gulaza.

8 сентября

17:00

Quartariata

Фестиваль Raster Electric Campfire

В субботу команда m_division, сделавшая фестиваль Gamma главным событием на стыке техно-музыки и медиа-искусства, проведет Raster Electric Campfire. В пространстве Quartariata в Петергофе выступят артисты немецкого лейбла Raster.

8 сентября

19:30

«Аврора»

Спецпоказ «Гражданина Кейна»

В субботу в «Авроре» покажут фильм на большом экране один из главных киношедевров двадцатого века — «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса. Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

8-9 сентября

19:00

БДТ им. Г.А. Товстоногова

Спектакль «Слава»

Константин Богомолов ставит забытого советского драматурга Виктора Гусева, сценариста пырьевских «Свинарки и пастуха». Для дебюта на сцене БДТ режиссер выбрал пьесу «Слава», написанную в 1935-м: до войны ее ставили по всему Союзу, а затем предпочли основательно забыть. История про двух летчиков – карьериста Коли Маяка и скромного Васи Мотылькова – разыгрывается как советский «Ла-Ла Лэнд».

 

9 сентября

20:30

«Родина»

Спецпоказ «Криминального чтива»

Культовый фильм Квентина Тарантино в воскресенье покажут на большом экране. Сеанс в киноцентре «Родина» пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

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