с 6 сентября

Фильм «Великий уравнитель 2» / The Equalizer 2



В сиквеле боевика про экс-агента спецслужб с обостренным чувством справедливости вновь главная роль у Дензела Вашингтона. На этот раз его герой расследует, кто и почему убил его подругу Сьюзен.