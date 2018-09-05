Рояль на помойке: петербургский пианист сыграл на городской свалке
Петербургский пианист Павел Андреев, известный по проектам «Пробуждение» и «Музыка сфер», в рамках которых он сыграл в мраморном каньоне Рускеала и на вершине горы, поместил рояль на городскую свалку и сыграл несколько классических композиций, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.
«В течение 6 часов мы находились среди тонн мусора, моря чаек. Запах порой бывал невыносимый. Взяли с собой респераторы. Сотрудники полигона очень помогли нам с доставкой рояля, провели инструктаж техники безопасности и оказывали всяческую помощь и поддержку. После съемок помогли погрузить рояль в перевозчик», — рассказал «Собака.ru» музыкант.
Деньги на проект собирали на краудфандинговой платформе в сети. «Идея осуществления проекта появилась, когда наша знакомая Наталия Мурашова рассказала нам о своей мечте: чтобы всю пластиковую тару, а особенно бутылки для воды, заменили на биоразлагаемые», — говорят авторы проекта.
На свалке был снят клип, который в скором времени появится в сети. После акции #рояльнапомойке , инструмент снова перевезут в Рускеалу, где Павел Андреев даст концерт в Мраморном каньоне.
Напомним, в ноябре прошлого года пианист установил музыкальный инструмент на платформу посреди Мраморного каньона. Для этого его команде пришлось использовать строительный кран, а после съемок инструмент еще два месяца оставался в каньоне из-за того, что у музыканта не получалось его вывезти.
В июне Андреев опубликовал на своем YouTube канале видео под названием «Музыка сфер», в котором он играет на рояле композицию собственного сочинения на вершине заснеженной горы
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.