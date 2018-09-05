Рояль на помойке: петербургский пианист сыграл на городской свалке

Деньги на проект собирали на краудфандинговой платформе в сети. «Идея осуществления проекта появилась, когда наша знакомая Наталия Мурашова рассказала нам о своей мечте: чтобы всю пластиковую тару, а особенно бутылки для воды, заменили на биоразлагаемые», — говорят авторы проекта.

На свалке был снят клип, который в скором времени появится в сети. После акции #рояльнапомойке , инструмент снова перевезут в Рускеалу, где Павел Андреев даст концерт в Мраморном каньоне.