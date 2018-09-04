«Ленин — гад»: в Петербурге перегорели светящиеся буквы в вывесках. Получилось интересно (и нецензурно)
В Петербурге за пару дней перегорели светящиеся буквы в надписях на двух вокзалах — Московском и Витебском.
Надпись «Город-герой Ленинград» на гостинице «Октябрьская» у Московского вокзала перегорела первой: в слове «Ленинград» пропала буква «р». Получилось «Ленинг ад».
На Витебском вокзале получилось менее прилично —там перегорели первые три буквы.
Изданию «Фонтанка» в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов подтвердили информацию о выходе из строя электрического оборудования. Специалисты приступили к ремонту и обещали вернуть подсветку к вечеру 4 сентября.
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