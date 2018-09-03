Загадочная смерть главного фаната The Beatles Коли Васина: упал с 3 этажа ТРЦ Галерея и оставил записку
Падение с 3 этажа
Поздно вечером 29 августа стало известно о несчастном случае: в «Галерее» погиб неизвестный пожилой мужчина, упав с третьего этажа прямо внутри торгового центра. Тело тут же огородили, эскалаторы отключили, сотрудники вызвали «скорую» и полицию. По предварительной информации, пострадавший погиб на месте.
Об инциденте сообщил портал Фонтанка.ру со ссылкой на очевидцев произошедшего. В ГУ МВД по Петербургу тогда информацию о вызове подтвердили, хотя в самой «Галерее» от комментариев об инциденте отказались.
Первые сообщения о смерти
Сообщения о смерти создателя храма The Beatles и главного битломана России Коли Васина начали появляться в Facebook в ночь на воскресенье, 2 сентября. «29 августа мой друг Коля Васин ушел к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!», – написал Соратник Васина Николай Барабанов.
«Он – удивительное человеческое сочетание доброты, искренности, увлеченности, сумасшествия, любви и последовательности. Город всегда будет гордится Колей Васиным, как истинно питерским социокультурным явлением», – заявил журналист Алексей Лушников.
В обед 2 сентября СМИ подтвердили, что в ТЦ погиб именно Васин.
Предсмертная записка
Вечером 2 сентября музей «Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона», который находится в арт-центре «Пушкинская, 10» оцепили бумажными лентами — сообщила «Фонтанка». Предсмертную записку Васин оставил в своей сумке, в ней говорилось о «невозможности жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона», а также о том, что «с 1917 года за 100 лет в нашей стране не написано ни одной красивой душевной песни. Россия катится во мглу».
Биография
Коля Васин родился в Ленинграде в 1945 году в семье, как он сам говорил, «настоящих русских крестьян родом из сибирской деревни». До того, как ему в руки попала первая пластинка с рок-н-роллом, он был «совершенно обычным школьником». В 13 лет он услышал музыку Литтл Ричарда, после чего «начал целыми днями слушать включенные на всю громкость пиратские пластинки с иностранной музыкой».
Васин окончил Архитектурный колледж, «потому что там абсолютно ничего не нужно было делать». Тогда же он переоборудовал свою квартиру в музей, получивший неофициальное название «Yellow Submarine». Сам себя он называл художником-керамистом.
В 1970 году он решил поздравить Джона Леннона с тридцатилетием и послал телеграмму. Тогда музыканту приходили тысячи писем, но по стечению обстоятельств именно на это письмо он решил ответить и отправил Васину пластинку с записью концерта Live Peace in Toronto 1969 со своим автографом. Таким образом Коля стал единственным человеком в СССР, который переписывался с Ленноном.
Коля организовывал концерты в честь дней рождений ливерпульской четверки, в них принимали участие лучшие музыканты Ленинграда, в том числе группа «Аквариум», был причастен к изданию первых бутлегов The Beatles. В марте 1981 года стал обладателем членского билета № 1 Ленинградского рок-клуба. В 2007 году вышла в свет его книга «Рок на русских костях», в которой подробно рассказывается о влиянии английской группы на советских музыкантов.
Храм Джона Леннона
Михаил Боярский
Музыкант, был лично знаком с Колей Васиным
С Колей Васиным я знаком давно. Я встречал его в кинотеатрах, где показывали фильмы про The Beatles, я встречал его в Ливерпуле, даже у себя дома встречал. Коля очень счастливый человек. Может быть, самый счастливый из всех, кого я знаю. Он создал свой мир, свою планету, на которой живет припеваючи. Его можно назвать городским сумасшедшим, но он же не делает никому ничего плохого, просто слушает целыми днями The Beatles, мечтая построить храм Джона Леннона. И все, что ему нужно, – это их музыка и любовь, которую он в ней находит. Его не интересует наш материальный мир. Я в какой-то мере тоже битломан, но так погрузиться в это увлечение не смог бы. Во-первых, потому, что нельзя создавать себе кумира, даже если в его роли выступает Джон Леннон, во-вторых, потому, что у меня еще есть семья, театр и я все-таки смотрю иногда налево и направо. Но если бы меня посадили в тюрьму и разрешили до последнего дня своей жизни слушать музыку только одной группы, я бы, не сомневаясь, выбрал The Beatles. Вот тогда бы я жил точно так, как живет Коля Васин.
Фото: Facebook
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