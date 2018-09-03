Загадочная смерть главного фаната The Beatles Коли Васина: упал с 3 этажа ТРЦ Галерея и оставил записку

Биография

Коля Васин родился в Ленинграде в 1945 году в семье, как он сам говорил, «настоящих русских крестьян родом из сибирской деревни». До того, как ему в руки попала первая пластинка с рок-н-роллом, он был «совершенно обычным школьником». В 13 лет он услышал музыку Литтл Ричарда, после чего «начал целыми днями слушать включенные на всю громкость пиратские пластинки с иностранной музыкой».

Васин окончил Архитектурный колледж, «потому что там абсолютно ничего не нужно было делать». Тогда же он переоборудовал свою квартиру в музей, получивший неофициальное название «Yellow Submarine». Сам себя он называл художником-керамистом.

В 1970 году он решил поздравить Джона Леннона с тридцатилетием и послал телеграмму. Тогда музыканту приходили тысячи писем, но по стечению обстоятельств именно на это письмо он решил ответить и отправил Васину пластинку с записью концерта Live Peace in Toronto 1969 со своим автографом. Таким образом Коля стал единственным человеком в СССР, который переписывался с Ленноном.

Коля организовывал концерты в честь дней рождений ливерпульской четверки, в них принимали участие лучшие музыканты Ленинграда, в том числе группа «Аквариум», был причастен к изданию первых бутлегов The Beatles. В марте 1981 года стал обладателем членского билета № 1 Ленинградского рок-клуба. В 2007 году вышла в свет его книга «Рок на русских костях», в которой подробно рассказывается о влиянии английской группы на советских музыкантов.