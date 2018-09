Загадочная смерть главного фаната The Beatles Коли Васина: упал с 3 этажа ТРЦ Галерея и оставил записку

Музыкант, был лично знаком с Колей Васиным

С Колей Васиным я знаком давно. Я встречал его в кинотеатрах, где показывали фильмы про The Beatles, я встречал его в Ливерпуле, даже у себя дома встречал. Коля очень счастливый человек. Может быть, самый счастливый из всех, кого я знаю. Он создал свой мир, свою планету, на которой живет припеваючи. Его можно назвать городским сумасшедшим, но он же не делает никому ничего плохого, просто слушает целыми днями The Beatles, мечтая построить храм Джона Леннона. И все, что ему нужно, – это их музыка и любовь, которую он в ней находит. Его не интересует наш материальный мир. Я в какой-то мере тоже битломан, но так погрузиться в это увлечение не смог бы. Во-первых, потому, что нельзя создавать себе кумира, даже если в его роли выступает Джон Леннон, во-вторых, потому, что у меня еще есть семья, театр и я все-таки смотрю иногда налево и направо. Но если бы меня посадили в тюрьму и разрешили до последнего дня своей жизни слушать музыку только одной группы, я бы, не сомневаясь, выбрал The Beatles. Вот тогда бы я жил точно так, как живет Коля Васин.