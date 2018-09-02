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В Петербурге ограничат движение транспорта по Долгоозерной улице

Пресс-служба ГАТИ предупреждает петербуржцев об ограничениях и закрытии движения, которые вступят в силу с 2 сентября. 

Из-за ремонта дороги до 7 сентября перекроют движение по нечетной стороне Долгоозерной улицы. Машины не смогут проехать от проспекта Королева до Комендантского проспекта, включая перекресток с Ольховой улицей. 

С 10 по 23 сентября ограничат движение по нечетной стороне Долгоозерной улицы от Комендантского проспекта до Ольховой улицы.  Там будут вестись работы по устройству тротуаров.

С 3 сентября и вплоть до 19 октября закроют участок от Пушкарского переулка до улицы Воскова на улице Ленина. Это коснется и перекрестка с улицей Кропоткина. Причина ограничения - работы по прокладке электрокабеля.

Ранее движение в центре Петербурга перекрывали из-за бесплатного концерта группировки «Ленинград».


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