МЧС предупреждает о тумане в воскресенье
Туман ожидается в Петербурге утром 2 сентября. Об этом предупреждает городское главное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.
Сложные погодные условия в Петербурге прогнозируют ночью и утром. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем западный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23 градуса.
Ранее синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал теплый сентябрь: весь первый осенний месяц будет радовать петербуржцев хорошей погодой. Помимо этого петербургское лето-2018 вошло в десятку самых теплых за всю историю наблюдений за погодой.
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