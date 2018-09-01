МЧС предупреждает о тумане в воскресенье

Туман ожидается в Петербурге утром 2 сентября. Об этом предупреждает городское главное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

Сложные погодные условия в Петербурге прогнозируют ночью и утром. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23 градуса.