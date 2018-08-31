Жизнь на Марсе: как выглядят намывные территории Васильевского острова
Петербургский фотограф Александра Кампински опубликовала на своей странице «Вконтакте» фотографии намывных территорий Васильевского острова. На них марсианские пустынные пейзажи разбавлены новостройками и строительной техникой. В комментариях новоиспеченные виды Васьки сравнивают с дубайским ландшафтом.
До этого на протяжении полугода Кампински снимала обычную жизнь петербургских окраин: обстановки новостроек на Парнасе, ряды одинаковых домов в Девяткино, рынки на Приморской и гаражи в Купчине. В итоге у нее получился трогательный фотопроект о том, что красота есть даже вдали от дворцов и особняков.
В июле стало известно, что на намывной территории острова появится самый длинный проспект —Крузенштерна. Он станет продолжением набережной Макарова за Адмиральским проездом.
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