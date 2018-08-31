Лето продолжается: синоптики пообещали теплый сентябрь в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал теплый сентябрь в городе, сообщает «Петербургский дневник». Во время пресс-конференции он сообщил, что 1 сентября станет одним из самых теплых за историю метеонаблюдений, однако во второй половине дня возможны небольшие осадки.

«Самое главное, что дождя не будет во время утренних линеек, будет около плюс 15, днем ожидается до плюс 22. Ждем осадки ближе к 13-14 часам. День будет практически безветренным», – сказал Александр Колесов.

Весь первый осенний месяц будет радовать петербуржцев хорошей погодой. По данным Северо-Западного УГМС, 1 сентября столбик термометра будет держаться на уровне 21-23 градуса, возможен небольшой дождь, утром — туман. 2 сентября ожидается 20-22 градуса тепла и кратковременный дождь.

Напомним, ранее стало известно, что петербургское лето-2018 вошло в десятку самых теплых за всю историю наблюдений за погодой.

Фото: @mskpit