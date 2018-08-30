На Петроградке появилось новое граффити от автора мема «Свободный от забот»

В начале августа петербургские коммунальщики закрасили другое граффити Брилевского на трансформаторной будке недалеко от станции метро «Приморская». До этого за рисунок его оштрафовали на три тысячи рублей. Оказалось, что он нарисовал его на будке, принадлежащей ЗСД.

Городские службы также уничтожили еще одну работу художника, после чего граффити снова появилось на прежнем месте, но с небольшими изменениями: в правом нижнем углу петербуржец оставил сотрудникам городских служб обращение: «Уважаемые коммунальные службы, вместо того, чтобы закрашивать граффити, которые нравятся людям, вы бы лучше убрали пляж от мусора».