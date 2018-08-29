Скульптуру ангела «Пустые руки», охранявшую Петербург, перевезли в Смольный собор
Деревянная 207-летняя скульптура ангела с купола собора святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове 29 августа была перевезена из реставрационной мастерской в южный придел Смольного собора. Отец Петр подтвердил, что сейчас ищут экспонаты, которые имеют отношение к истории Смольного собора и Смольного института благородных девиц. Любой желающий уже может посмотреть на статую, посетив храм.
Оригинальная деревянная скульптура в последние годы хранилась в специально построенном для нее помещении на территории церкви Святой Екатерины. Зимой прошлого года четырехметровую копию статуи поместили на купол церкви Святой Екатерины.
Ангел был создан в первой половине XIX века. Название «Пустые руки» он получил после того, как скульптура примерно в 30-е годы прошлого века лишилась ладони, держащей крест.
Скульптура с купола церкви Святой Екатерины вместе с ангелами со шпиля Петропавловского собора и с Александровской колонны составляла равносторонний треугольник и, согласно городской легенде, охраняла Петербург.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.