Скульптуру ангела «Пустые руки», охранявшую Петербург, перевезли в Смольный собор

Оригинальная деревянная скульптура в последние годы хранилась в специально построенном для нее помещении на территории церкви Святой Екатерины. Зимой прошлого года четырехметровую копию статуи поместили на купол церкви Святой Екатерины.

Ангел был создан в первой половине XIX века. Название «Пустые руки» он получил после того, как скульптура примерно в 30-е годы прошлого века лишилась ладони, держащей крест.

Скульптура с купола церкви Святой Екатерины вместе с ангелами со шпиля Петропавловского собора и с Александровской колонны составляла равносторонний треугольник и, согласно городской легенде, охраняла Петербург.