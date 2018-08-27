На Васильевском острове сносят исторический флигель XVIII века

Против сноса активно возражают градозащитники, которые подали иск в суд. Ответчиками по делу назначены институт океанологии и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Последнее заседание состоялось в Куйбышевском районном суде 14 августа, в ходе него представители ВООПИиК ходатайствовали о назначении новой экспертизы. В основу ходатайства лег проведенный специалистами анализ всех имеющихся по дому Долгоруковых документов, который показал, что экспертиза, на основании которой флигель признан аварийным, не является объективной и профессиональной. Документ подписал кандидат технических наук, доцент ГАСУ Анатолий Осокин.

«Они возражали против удовлетворения нашего ходатайства и говорили о том, что если суд его удовлетворит, они тоже имеют право предложить своих специалистов, свои вопросы к этой экспертизе. Подготовить соответствующие предложения. И суд оставил ходатайство открытым, дав им возможность соответствующие вопросы и предложения представить суду. Но в реальности, как мы видим, это такая мера затягивания ходатайства и форсирование демонтажа», – рассказал «Фонтанке» зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов.

Градозащитники обратились к депутатам Борису Вишневскому и Оксане Дмитриевой, а также в Службу строительного надзора с требованием вмешаться и остановить снос здания.

По материалам «Фонтанки»

Фото: ВООПИиК