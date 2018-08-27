На Васильевском острове сносят исторический флигель XVIII века
НИИ океанологии приступил к сносу флигеля Филонова на Васильевском острове. Институт решил не дожидаться решения суда, которое могло бы заморозить работы на объекте, сообщили в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
В минувшую субботу рабочие разрушили кровлю и часть кирпичных стен здания по адресу: улица Репина, 31. Этот флигель, связанный с известным художником-авангардистом Павлом Филоновым, входит в архитектурный ансамбль дома Долгоруковых, который является памятником, однако флигель Филонова, хоть и расположен на территории дома, но защитного статуса не получил.
Против сноса активно возражают градозащитники, которые подали иск в суд. Ответчиками по делу назначены институт океанологии и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.
Последнее заседание состоялось в Куйбышевском районном суде 14 августа, в ходе него представители ВООПИиК ходатайствовали о назначении новой экспертизы. В основу ходатайства лег проведенный специалистами анализ всех имеющихся по дому Долгоруковых документов, который показал, что экспертиза, на основании которой флигель признан аварийным, не является объективной и профессиональной. Документ подписал кандидат технических наук, доцент ГАСУ Анатолий Осокин.
«Они возражали против удовлетворения нашего ходатайства и говорили о том, что если суд его удовлетворит, они тоже имеют право предложить своих специалистов, свои вопросы к этой экспертизе. Подготовить соответствующие предложения. И суд оставил ходатайство открытым, дав им возможность соответствующие вопросы и предложения представить суду. Но в реальности, как мы видим, это такая мера затягивания ходатайства и форсирование демонтажа», – рассказал «Фонтанке» зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов.
Градозащитники обратились к депутатам Борису Вишневскому и Оксане Дмитриевой, а также в Службу строительного надзора с требованием вмешаться и остановить снос здания.
По материалам «Фонтанки»
Фото: ВООПИиК
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