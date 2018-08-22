В больницах оперируют пострадавших от падения строительных лесов с крыши Генштаба

Из трех серьезно пострадавших при обрушении деревянных конструкций с крыши западного крыла Генштаба врачи отпустили домой только одного пациента — пожилого мужчину. Двоим другим оказывается помощь, пишет «Доктор Питер». В НИДОИ им. Турнера прооперировали 16-летнюю девушку. У нее выявили переломо-вывих грудного отдела позвоночника, при этом отломки тела позвонков и поврежденный диск сместились в сторону позвоночного канала и сдавили спинной мозг. В результате девушка перестала чувствовать ноги и не может ими двигать.

В ходе операции пациентке провели декомпрессию спинного мозга и с помощью металлоконструкции зафиксировали позвоночник. У врачей есть надежда на то, что двигательная функция ног восстановится. Однако потребуется еще долгий период реабилитации и восстановительного лечения.