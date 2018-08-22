В больницах оперируют пострадавших от падения строительных лесов с крыши Генштаба
Из трех серьезно пострадавших при обрушении деревянных конструкций с крыши западного крыла Генштаба врачи отпустили домой только одного пациента — пожилого мужчину. Двоим другим оказывается помощь, пишет «Доктор Питер». В НИДОИ им. Турнера прооперировали 16-летнюю девушку. У нее выявили переломо-вывих грудного отдела позвоночника, при этом отломки тела позвонков и поврежденный диск сместились в сторону позвоночного канала и сдавили спинной мозг. В результате девушка перестала чувствовать ноги и не может ими двигать.
В ходе операции пациентке провели декомпрессию спинного мозга и с помощью металлоконструкции зафиксировали позвоночник. У врачей есть надежда на то, что двигательная функция ног восстановится. Однако потребуется еще долгий период реабилитации и восстановительного лечения.
А в Александровской больнице готовятся оперировать 37-летнего туриста - итальянца. Он уже сдал билеты на обратный путь в Милан и захотел лечиться именно в петербургской клинике. Экстренное обследование показало сочетанную черепно-лицевую травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваную рану верхнего века, контузию левого глазного яблока, а также взрывной перелом нижней стенки левой глазницы. Сейчас состояние иностранного пациента оценивается как удовлетворительное, но необходимо восстановить глазницу, иначе ее перелом неминуемо приведет к нарушению зрения.
Напомним, вечером 21 августа порывистый ветер снес с крыши Генштаба строительные конструкции. Серьезно пострадали три человека.
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