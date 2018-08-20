В понедельник в Петербурге ожидаются грозы и ливни
Управление МЧС по Петербургу предупреждает, что во второй половине дня 20 августа горожан ждут кратковременные дожди, ливни и грозы.
Температура воздуха составит от 19 до 21 градусов. Скорость ветра - 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.
В случае грозы и опасности молнии спасатели рекомендуют оставаться дома и убирать личные вещи с балконов и дворов.
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