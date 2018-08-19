Пожилых петербуржцев научат создавать стартапы

Фонд «Добрый город Петербург» запускает новый проект, который называется «Соседская мастерская». Приглашенные эксперты помогут всем желающим организовать свой стартап. В программе: лекции и воркшопы для правильной постановки целей и задач, поиска команды и продвижения проекта.

«В фокусе — люди старшего поколения, так как вопрос занятости, самореализации и заработка после выхода на пенсию встает максимально остро. Поэтому обязательно расскажите об этой мастерской своим родителям», — рассказывают организаторы.