Пожилых петербуржцев научат создавать стартапы
Фонд «Добрый город Петербург» запускает новый проект, который называется «Соседская мастерская». Приглашенные эксперты помогут всем желающим организовать свой стартап. В программе: лекции и воркшопы для правильной постановки целей и задач, поиска команды и продвижения проекта.
«В фокусе — люди старшего поколения, так как вопрос занятости, самореализации и заработка после выхода на пенсию встает максимально остро. Поэтому обязательно расскажите об этой мастерской своим родителям», — рассказывают организаторы.
Однако в мастерскую могут прийти люди всех возрастов. Главное — желание учиться и делать что-то новое.
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