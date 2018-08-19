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Флаг петербургского метрополитена подняли на вершину алтайской горы

Флаг Петербургского метрополитена теперь развивается на вершине алтайской горы Русский Шатер. На высоту 4,2 тысячи метров его подняла делегация подземки, сообщает  пресс-служба.

Сотрудники метро поехали в Алтайский край, чтобы поучаствовать в семинаре, посвященном изменениям в законодательстве. А самые смелые решили заодно покорить гору. Флаг на вершину поднял заместитель начальника метро Павел Данков.

 

 

Ранее стало известно, что сотрудник петербургского метрополитена Эдуард Пелля финишировал в одном из самых сложных и тяжелых соревнований в мире – триатлоне «Ironman».

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