Флаг петербургского метрополитена подняли на вершину алтайской горы
Флаг Петербургского метрополитена теперь развивается на вершине алтайской горы Русский Шатер. На высоту 4,2 тысячи метров его подняла делегация подземки, сообщает пресс-служба.
Сотрудники метро поехали в Алтайский край, чтобы поучаствовать в семинаре, посвященном изменениям в законодательстве. А самые смелые решили заодно покорить гору. Флаг на вершину поднял заместитель начальника метро Павел Данков.
Ранее стало известно, что сотрудник петербургского метрополитена Эдуард Пелля финишировал в одном из самых сложных и тяжелых соревнований в мире – триатлоне «Ironman».
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