Верховный суд не будет рассматривать дело о логотипе Петербурга

Верховный суд не стал рассматривать жалобу от студии Артемии Лебедева. Об этом в четверг сообщается в картотеке арбитражных дел суда, по информации «ТАСС». Представители студии оспорили решение УФАС о признании незаконным ранее заключенного контракта с комитетом по туризму Петербурга.

Напомним, что 4 июня Смольный по требованию петербургского УФАС расторг со Студией Артемия Лебедева контракт на создание туристического логотипа города. Студия взялась сделать символ всего за 1 рубль, тогда как гендиректор компании «Григорьев Борис и партнеры» оценивал работу в промежутке от 2 млн до 20 млн рублей. В ФАС сочли, что закупка производилась без открытого конкурса, что создало дискриминационные условия для других участников рынка.

В середине лета петербургские инициаторы выложили новые логотипы города в стиле Артемия Лебедева.