От Петербурга до Пскова запустят вечерние «Ласточки»

Между Петербургом и Псковом будут курсировать вечерние поезда «Ласточка». В пресс-службе РЖД сообщили, что просьбы пассажиров о дополнительных рейсах поездов услышаны и уже 24 августа дополнительные поезда отправятся в Псков.

«Ласточка» будет отправляться из Петербурга (с Балтийского вокзала) в 20:15 и прибывать в Псков в 23:45. Всего в пути будет четыре остановки: Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса и Струги Красные. Из Пскова поезд будет отправляться в 18:05 и прибывать в Северную столицу в 21:35.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Псковом начали ходить первые «Ласточки», а поезда по маршруту Петербург-Сертолово запустят к 2020 году.