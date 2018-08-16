В Петербурге открылся первый комплекс по обезвреживанию медицинских отходов



В Калининском районе запустили инновационное предприятие для централизованного уничтожения медицинских отходов. Комплекс называется «Центр 100» и позволяет обеззараживать отходы без сжигания, с помощью водяного пара.

Медицинские учреждения со всех районов города будут привозить на предприятия инфекционные отходы в контейнерах, например, шприцы, перчатки, колбы, бинты, капельницы. Все это помещают в специальную камеру, откуда откачивается воздух и подается насыщенный водяной пар - газ. Температура в камере достигает 134 градусов, и отходы обеззараживаются.

После такой процедуры содержимое камеры измельчают и отвозят на полигон.

В будущем планируется использовать такое оборудование в других крупных городах России, а также поставлять его на экспорт в другие страны.