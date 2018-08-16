Плывучий «Забава-бар» покидает Петроградскую набережную (до ночи)

Судебные приставы Петроградского района Петербурга и «Мостотрест» добились освобождения набережной, к которой был незаконно пришвартован «Забава-бар». На владельцев судна повлиял штраф.

Бар освободил швартовочные кольца только спустя месяц после решения суда, хотя владельцам была дана всего неделя. В дело пришлось включиться судебным приставам. Как сообщает «Фонтанка», 17 июля было возбуждено исполнительное производство, компании дали ещё пять дней. 3 августа с владельцев был взыскан сбор 50 тысяч рублей, на демонтаж дали ещё трое суток. Только после этого «Забара-бар» начал сворачиваться и к 15 августа все же освободил набережную.

Борьбу со стрип-клубом в центре Петербурга город ведёт более пяти лет. Очевидцы сообщают, что к вечеру 15 августа трап дебаркадера вновь перекинут на берег, а заведение продолжает работу, сообщает «Фонтанка».