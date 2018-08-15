Памятник Чайковскому в Петербурге установят к 2020 году

Памятник композитору Петру Чайковскому в Петербурге появится не раньше 2020 года. Такой ответ на запрос депутат Бориса Вишневского дал губернатор города Георгий Полтавченко.

Установку памятника приурочат к 180-летию со дня рождения композитора. Предполагаемое место установки - участок на пересечении Невского проспекта и Думской улицы, недалеко от Петербургской филармонии.

В июле с просьбой установить памятник Чайковскому к градоначальнику обратились петербургские деятели искусства: глава Академии театра и балета Борис Эйфман, директор Президентской библиотеки Александр Вершинин, худрук Александринского театра Валерий Фокин и директор института живописи имени Репина Сергей Михайловский

Но идею установки памятника раскритиковал глава метрополитена Владимир Гарюгин. Он считает, многотонная конструкция нежелательна над наклонным ходом и подземным переходом на станцию «Невский проспект».

Депутат Вишневский предложил властям установить памятник в вестибюле строящейся станции метро «Театральная». Губернатор эту инициатив отверг, так как на объекте недостаточно места для статуи.

Установить памятник Чайковскому в Петербурге было решено еще 2015 году, когда в интернет-голосовании композитор обошел поэтов Александра Блока и Иосифа Бродского.

Фото: «Фонтанка».